Стартовал третий сезон проекта "Шахматные бульвары в Москве"

Российская столица переживает настоящий бум интереса к шахматам, а число общественных мест, где можно сыграть в интеллектуальную игру, исчисляется десятками.

Об этом заявил помощник президента Владимир Мединский, выступая на открытии третьего сезона проекта "Шахматные бульвары в Москве". Это совместная инициатива Российского военно-исторического общества и Национальной федерации шахмат. Её реализуют при активной поддержке столичных властей. Идею подхватили во многих регионах страны.

"Разные московские департаменты делают свои бульвары, площадки, площади. Это настоящая шахматная лихорадка, и это очень здорово. И мы гордимся тем, что и Сергей Семенович поддержал эту идею. Уже больше 50 городов, где такие бульвары открыло только военно - историческое общество. Но ещё и сами открывают мэры, губернаторы, благодаря федерации шахмат России", - заявил Мединский.