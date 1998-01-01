Залповые ливни обрушились на Прикамье: такого не было почти 30 лет

Местные жители старательно подбирают слова. Всего за сутки в некоторых районах Пермского края выпало больше 80% месячной нормы осадков.

Основной удар стихии пришелся на город Кунгур на юго-востоке края. Синоптики уверяют: такого дождя в Прикамье не было с 1998 года. Сейчас залповые ливни стихли. Однако устранять последствия придется еще какое-то время.

Кадры с Горнозаводской ветки железной дороги. Мощный поток воды размыл насыпь и повредил рельсовое полотно. Электрички – встали!

В соседней Свердловской области минувший июнь стал самым дождливым за полвека. 17 населенных пунктов отрезаны от сообщения. Подтоплены почти 4 тысячи приусадебных участков. Эвакуированы 150 человек.

Спасателям при помощи техники приходится пробираться к пострадавшим домам. Нижний Тагил, Горноуральск, Кушва - почти везде из берегов вышли местные реки, повредив переправы.

Дождей этим летом будет много, предупреждают синоптики. Причина в глобальном изменении климата. Погоду – лихорадит. Отсюда и жара в Европе, и смерч в Бурятии.

Но всегда есть те, кто умеет найти плюсы. Ведь у природы, как известно, нет плохой погоды.