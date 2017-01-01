Страны НАТО не могут договориться о продолжении военной помощи Киеву в 2027 году. Против выделения 70 миллиардов евро на встрече в Брюсселе выступила Италия. Впрочем, главным противником в альянсе по-прежнему называют Россию. У наших черноморских границ стартовали масштабные военные учения. А власти Финляндии разрешили размещение в стране ядерного оружия.

Спустя почти 40 лет Хельсинки все-таки снимают запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия. Так некогда нейтральная страна готова стать послушным инструментом ядерных амбиций милитаристского блока, заявляют в нашем МИДе. И предупреждают: Россия примет дополнительные меры реагирования политического, а если понадобится, то и военно-технического характера. Политики, сохранившие трезвость ума, пришли в ужас от решения властей своей страны.

"Меры, которые Россия собирается предпринять, вызывают серьезную обеспокоенность относительно безопасности Финляндии. Больше НАТО означает больше проблем. Украина — хороший пример того, что может произойти, если Финляндия продолжит свою русофобскую политику", - предупреждает финский политик Армандо Мема.

Ведь сухопутная граница Финляндии с Россией самая длинная из стран НАТО – почти полторы тысячи километров. В Хельсинки делают хорошую мину при плохой игре и успокаивают: мол, решение это принято в условиях сдерживания, а не развертывания. Учитывая, что ближайшая база, где могут разместить опасное вооружение, находится в 150 километров от нашей страны, поверить в это просто невозможно. Тем более, что к 2030 году в Финляндия должна получить новые американские истребители F-35A - 64 самолета пятого поколения, официально сертифицированных для применения американских тактических ядерных бомб. А масштабы учений НАТО у границ России и активная отработка наступательных сценариев говорит лишь о том, что Европа готовится к долгому противостоянию. Чего не скрывает и глава управления военной разведки Швеции.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что у Москвы нет причин для конфронтации с НАТО, но альянс осознанно идет на эскалацию. Накануне Швеция и Украина заключили соглашение о покупке Киевом 16 истребителей Gripen E. Самолёты передадут в начале следующего года. Зеленский называет это историческим событием, которое, очевидно, будут ставить в пример остальным на саммите НАТО в Анкаре. И сигналом Вашингтону и Москве, считает генсек альянса.

"Будет ли Путин готов участвовать в мирном процессе, зависит от него. Мы можем только поддерживать Украину, чтобы она была как можно сильнее к тому моменту, когда эти переговоры начнутся", - заявляет Марк Рютте.

Вот только по данным западных журналистов, не все готовы бесконечно подпитывать киевский режим. Италия просит вычеркнуть из документов, которые будут принимать на саммите НАТО, строчку о долгосрочных финансовых обязательствах перед Украиной. Впрочем, сюрпризы Киеву может подкинуть и Польша, где до сих пор полыхает скандал из-за чествования украинских нацистов.

"Любой, кто прославляет УПА (организация признана экстремистской и запрещена в РФ), должен быть подвергнут наказанию. Я требую их депортации из Польши. Все, кто восхваляет Бандеру, приветствует установку памятников Шухевичу и другим преступникам, должны быть навсегда вычеркнуты из истории", - говорит Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши с 2017 -2023 гг.

Как вычеркнуть из этой истории самого Зеленского, предложил бывший главком ВСУ, неожиданно оказавшийся проездом в Киеве. Он заявил что, если выборы осенью все-таки состоятся, его кандидатура обязательно появится в бюллетенях.