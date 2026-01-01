Церковный календарь на июль 2026 года: главные праздники и постные дни

В июле 2026 года православный церковный календарь включает несколько особо чтимых праздников, связанных как с Господом, так и с Богородицей и великими русскими святыми. На этот месяц приходится завершение многодневного Петрова поста и торжество в честь святых апостолов Петра и Павла. В середине июля отмечаются дни, связанные с преподобным Сергием Радонежским, Радонежскими святыми и Казанской иконой Божией Матери. Конец месяца ознаменован памятью святого равноапостольного князя Владимира и днем Крещения Руси.

Главные праздники июля 2026 года

Двунадесятых праздников в июле нет, но есть несколько великих непереходящих праздников и особо почитаемых памятных дат.

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи. Один из великих недвунадесятых праздников, посвящённый рождению пророка, предсказавшего пришествие Христа и впоследствии крестившего Его в Иордане. В народе праздник издавна связан с днём Ивана Купалы.

8 июля — День памяти Петра и Февронии Муромских. Благоверные князь и княгиня считаются покровителями семьи, любви и верности; в этот день отмечается одноимённый светский праздник. В 2026 году дата приходится на Петров пост, поэтому венчания в этот день не совершаются.

12 июля — День святых первоверховных апостолов Петра и Павел. Великий праздник, завершающий Петров пост, посвящён памяти двух апостолов — рыбака Петра, ученика Христа, и учёного Павла, обратившегося к вере после воскресения Спасителя. Оба апостола пострадали за веру и, по преданию, были казнены в один день.

6 июля — Владимирская икона Божией Матери. Один из трёх дней почитания этого чудотворного образа, написанного, по преданию, апостолом Лукой. Праздник установлен в память спасения Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году.

18 июля — Обретение мощей преподобного Сергия Радонежского. Дата обретения мощей игумена земли Русской в 1422 году; с тех пор они являются главной святыней Троице-Сергиевой лавры.

28 июля — День памяти равноапостольного князя Владимира (День Крещения Руси). С 2008 года по решению Архиерейского собора РПЦ этот день совершается как великий праздник. Посвящён крестителю Руси, князю Владимиру, и Собору Киевских святых.

Посты и постные дни

Главное постное событие июля — окончание Петрова (Апостольского) поста, начавшегося ещё в июне. После его завершения в месяце сохраняются лишь обычные однодневные посты по средам и пятницам.

1–11 июля — Петров (Апостольский) пост. В 2026 году он длится с 8 июня по 11 июля включительно и завершается накануне праздника Петра и Павла.

С 13 по 31 июля — многодневных постов нет, действуют обычные однодневные посты по средам и пятницам: 15, 17, 22, 24, 29 и 31 июля.

Родительские субботы и дни поминовения

В июле 2026 года общецерковных (вселенских) родительских суббот не установлено — ни Вселенской мясопустной, ни Троицкой, ни Димитриевской субботы в этом месяце нет. Это не означает запрета на поминовение усопших: панихиды и заупокойные службы могут совершаться по желанию верующих в любой день, кроме больших праздников. Традиционно каждая суббота недели (если на неё не выпадает праздник) считается днём особой молитвы за усопших — в июле это 4, 11, 18 и 25 июля.

Полный календарь по дням

1 июля (среда) — Боголюбской иконы Божией Матери.

2 июля (четверг) — Апостола Иуды, брата Господня. Святителя Иова, патриарха Московского.

3 июля (пятница) — Священномученика Мефодия, епископа Патарского.

4 июля (суббота) — Обретение мощей преподобного Максима Грека. Мученика Иулиана Тарсийского.

5 июля (воскресенье) — Неделя 5-я по Пятидесятнице. Священномученика Евсевия, епископа Самосатского.

6 июля (понедельник) — Владимирской иконы Божией Матери. Собор Владимирских святых.

7 июля (вторник) — Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

8 июля (среда) — Благоверного князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев.

9 июля (четверг) — Тихвинской иконы Божией Матери.

10 июля (пятница) — Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского. Праведной Иоанны мироносицы.

11 июля (суббота) — Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. Иконы Божией Матери "Троеручица".

12 июля (воскресенье) — Неделя 6-я по Пятидесятнице. Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.

13 июля (понедельник) — Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.

14 июля (вторник) — Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.

15 июля (среда) — Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

16 июля (четверг) — Перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского.

17 июля (пятница) — Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии. Преподобного Андрея Рублева.

18 июля (суббота) — Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского. Преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары.

19 июля (воскресенье) — Неделя 7-я по Пятидесятнице. Собор Радонежских святых.

20 июля (понедельник) — Преподобного Фомы, Малеина. Преподобной Евдокии, в инокинях Евфросинии, великой княгини Московской.

21 июля (вторник) — Явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы (во граде Казани).

22 июля (среда) — Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского.

23 июля (четверг) — Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве.

24 июля (пятница) — Равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во святом крещении Елены.

25 июля (суббота) — Иконы Божией Матери "Троеручица" (второе празднование). Мучеников Прокла и Илария.

26 июля (воскресенье) — Неделя 8-я по Пятидесятнице. Собор Архангела Гавриила. Память святых отцов шести Вселенских Соборов.

27 июля (понедельник) — Апостола от 70-ти Акилы. Преподобного Стефана Махрищского.

28 июля (вторник) — Равноапостольного великого князя Владимира. Память Крещения Руси. Собор Киевских святых.

29 июля (среда) — Священномученика Афиногена, епископа, и десяти учеников его.

30 июля (четверг) — Великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской.

31 июля (пятница) — Мученика Емилиана Доростольского. Преподобного Иоанна Многострадального, Печерского.