Отец Фриске рассказал о встрече Орловой с сыном Жанны от Шепелева

Недавно Ольга Орлова публично обратилась к Дмитрию Шепелеву с просьбой увидеться с единственным сыном Жанны Фриске Платоном. Отец певицы рассказал, случилась ли встреча.

На днях была очередная годовщина смерти Жанны Фриске. Певица боролась с раком головного мозга, смертельно опасный диагноз она узнала вскоре после рождения сына Платона. Артистка мужественно боролась с недугом, но болезнь оказалась сильнее.

После того, как певицы не стало, ее возлюбленный, ведущий Дмитрий Шепелев забрал их сына и увез из страны. Мальчику уже 13 лет, однако со дня смерти матери он не виделся ни с бабушкой и дедушкой, родителями Фриске, ни с тетей Натальей, ни с крестной мамой Ольгой Орловой.

Дмитрий Шепелев же оправдался тем, что якобы родственники Жанны хотели сделать из встречи шоу, увидеться под камерами, против чего он категорически против. И тут ему в блог написала Ольга Орлова. Она попросила встретиться с Платоном, подчеркнув, что рандеву пройдет без камер и без "контента". Дмитрий ответил, что напишет ей лично.

И вот журналисты связались с отцом Жанны Фриске Владимиром, чтобы узнать, состоялась ли долгожданная встреча. "Он так и не вышел на связь с Ольгой Орловой. Она писала - не отвечает", - коротко сообщил Владимир Woman.ru.

Сам отец Жанны не удивлен такому повороту событий. "Ему только того и надо, чтобы о нем вспомнили и написали про него. Опять хочет на телевидение попасть, бездарь", - плюнул в ведущего отец Жанны Фриске.

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