Украинские националисты целенаправленно атакуют мирных жителей Константиновки во время их эвакуации российскими военнослужащими. Все маршруты вывода гражданских из населенного пункта отслеживаются дронами ВСУ, сообщил оператор БПЛА 4-й бригады ВС России с позывным Малой.

По словам бойца, ситуация тяжелая, противник постоянно работает по мирным жителям. При этом задача российских военных – вывести гражданских, прикрыть их от ударов ВСУ. Расчет Малого прикрывает российские эвакуационные группы, приходится сбивать украинские дроны, которые отслеживают все маршруты эвакуации.

Бойцы ВС России подчеркивают, что украинские боевики во время эвакуации больше атакуют мирных жителей, чем самих российских военных. В одном случае три украинских FPV-дрона на оптоволокне ударили по группе гражданских, поразив трех человек - несмотря на то, что рядом были российские военные, передает РИА Новости.