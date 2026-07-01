Секретные переговоры провел в резиденции под Киевом украинский лидер Владимир Зеленский. Как сообщает издание "Украинская правда", на встрече присутствовала вся верхушка киевского режима.

По данным СМИ, заседали под Киевом сам Владимир Зеленский, внесенный в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга глава его офиса Кирилл Буданов* и "силовой" заместитель Олег Татаров. Присутствовали также лидер президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия, глава Минобороны Михаил Федоров и секретарь СНБО Рустем Умеров.

Как пишет издание, стратегический разговор свелся к трем ключевым вопросам: проводить ли выборы, если да, то когда, и кто может стать участниками потенциальной избирательной кампании. Выяснилось, что потенциальных кандидата три: это Владимир Зеленский, его главный конкурент, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный и упомянутый выше террорист Буданов.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга