Уехавшая в Америку Анфиса Чехова страдает по России: "Я устала быть сильной"

Анфиса Чехова столкнулась со страшной болезнью. У ее собаки Картошки выявили рак. Однако ведущая не намерена сдаваться. Она прикладывает все силы, чтобы спасти любимую собачку.

Так, известная ведущая отправилась в США, где находится клиника, специализирующаяся на конкретном виде рака у собак. Уже несколько месяцев Анфиса Чехова находится в Америке и спасает питомицу. Телеведущая изо всех сил бодрится и старается не унывать, но даже у нее заканчивается терпение.

"Я устала быть сильной и расклеилась. Я очень хочу в своих соцсетях быть искренней и не притворяться. Поэтому делюсь своим состоянием без прикрас", - объявила Анфиса Чехова на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Она пояснила, что ее накрыла болезнь эмигранта. Так, в настоящее время Чехова находится в Нью-Йорке. Поначалу ей было все интересно и любопытно, она изучала новые места и была вдохновлена. Но теперь, столкнувшись с местным менталитетом и образом жизни, телеведущая обнаружила минусы, о которых ранее не думала.

В результате за три месяца жизни в Америке Анфиса поняла, как сильно соскучилась по России. "Чувствую себя усталой, английский язык вызывает отторжение. Здесь всё по-другому, многое раздражает, думаешь: "У нас всё лучше, как они тут живут?!" Я сейчас прохожу этот кризис. Я так устала, хочется чего-то привычного, своего, родного", - заключила телеведущая.

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