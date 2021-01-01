Певица МакSим: После больницы и комы мои волосы меня покинули

В 2021 году МакSим (настоящее имя Марина Максимова) тяжело болела ковидом - певица даже впала в кому, поражение легких у нее было около 90%. За время болезни у артистки атрофировались мышцы ног. Она с трудом передвигалась и похудела на 34 килограмма.

В новом интервью Марина призналась, что некоторые подробности ее состояния долго оставались за пределами публичного поля. Она подчеркнула, что даже близкие не знали всей картины происходившего.

А когда артистка наконец выздоровела и стала снова появляться на публике, то особо наблюдательные фанаты обратили внимание, что она носит парик. Марина пояснила, что это было связано с состоянием здоровья и эмоциональным фоном после лечения.

"После больницы я вообще не носила волосы, меня просто покинули... Я нигде об этом не рассказывала, мало кто знает. Многие спрашивали, почему я в парике. Да, я действительно носила парики. Я могла бы со своим характером выйти и сказать, что вот теперь я вот такая, но я решила как-то еще больше не травмировать людей и стала носить парики", - рассказала Марина в интервью Евгении Медведевой.

Также МакSим предпочитает скрывать свои шрамы. У нее их много, один из самых явных - на лице. Однако он, по словам артистки, как раз наименее виден из всех остальных. Певица рассказала, что у нее есть отметины от трахеостомы, от трубок, когда ее спасали медики в клинике. Эти шрамы не убираются даже лазером, отметила певица.

"Я стараюсь их каким-то образом скрыть, для того, чтобы люди не отвлекались от сути", - пояснила певица, считая, что общественность в первую очередь должна обращать внимание на творчество, а не на внешность.

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