Матвиенко призвала не драматизировать из-за ситуации с топливом

Правительство принимает необходимые меры для решения проблемы с топливом в России. Ситуация непростая, но драматизировать вопрос не следует, уверена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко напомнила на пленарном заседании Совфеда, что российский президент Владимир Путин уже обсудил с кабмином вопрос обеспечения бензином, керосином и дизелем для сельского хозяйства. Также тема обсуждалась на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Спикер Совфеда подчеркнула, что Россия выйдет из сложной ситуации, которую ей создают специально. Матвиенко призвала не драматизировать, а вместе искать решение. Она добавила, что рабочая группа правительства под руководством вице-премьера Александра Новака в ежедневном режиме находит решения, чтобы исправить ситуацию, передает ТАСС.