Доведенная Лерчек нанесла удар Отару Кушанашвили

Отар Кушанашвили, который сам недавно столкнулся с раком, не раз высказывал мнение, что сомневается в тяжести болезни Валерии Чекалиной, более известной как блогер Лерчек. Скандально известный шоумен не ставит под сомнение ее диагноз, но думает, что речь не идет о четвертой стадии.

Слова журналиста вызвали переполох в Сети и дошли до самой Лерчек. В результате, как утверждает Кушанашвили, блогер намерена подать на него в суд. Якобы ее представители связались с его знакомыми. Впрочем, Отар скептически относится к самой возможности защиты репутации в этом случае.

"Они позвонили моим людям и пригрозили иском. Как можно отстаивать репутацию, когда она отсутствует? Это преувеличенная стадия. При том, что я прошел, человек не может шагу ступить долгое время. Нет у нее четвертой. Четвертая — это граничащая с летальным исходом! Ни один врач не позволил бы ей ходить", - заявил Кушанашвили.

Он опирается на собственный опыт борьбы с болезнью и подчеркивает, что клиническая картина, по его мнению, не соответствует заявленной тяжести состояния, передает Teleprogramma.org.

Ранее Лерчек рассказывала, что лечится по ОМС. Кроме того, она прибегает к таргетной, экспериментальной терапии. Ее оплачивают друзья, потому что она дорогая, а у самой Лерчек денег нет - не сэкономила, не инвестировала. Деньги с косметики, которую она недавно презентовала, Чекалина пока не получает, все вкладывает в бизнес.

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