Небо в Венесуэле стало красным после землетрясения

Небо над городами Венесуэлы стало красным после разрушительного землетрясения. Это явление известно как рэлеевское рассеяние, передает телеканал VTV.

Эксперты поясняют, что красное небо, наблюдаемое после землетрясения, является результатом оптического явления, связанного с высокой концентрацией частиц в воздухе. После землетрясения в атмосферу попали большие объемы пыли, песка и иных микроскопических частиц. Через такую завесу проникают только волны большей длины, соответствующие красным и оранжевым оттенкам.

Две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня. Число погибших, по последним данным, достигло 1943. Разрушены сотни жилых домов, больницы, закрыт главный аэропорт страны.