Карл III направил принцу Гарри суровое предупреждение о визите Меган Маркл в Британию

Меган Маркл и принц Гарри уже через пару недель приедут в Великобританию. Герцог и герцогиня Сассекские привезут с собой детей, чтобы познакомить их с королевскими родственниками.

Ожидается, что Меган будет сопровождать принца Гарри на мероприятиях, посвящённых обратному отсчёту до старта "Игр непокоренных". Карл III является главным сторонником организации этого визита, он старается сделать все, для безопасности семьи сына во время путешествия по Британии. Однако король выдвинул одно важное условие и заранее направил Гарри предупреждение.

"Карл III сделал всё возможное, чтобы этот визит состоялся, но никто не должен воспринимать это как безоговорочное доверие. На самом деле он идёт на большой риск и прекрасно это понимает. Он очень ясно дал понять Гарри, что не должно быть никакой драмы и даже намёка на то, что эта поездка используется в личных интересах", — сообщил источник Closer.

По словам инсайдера из дворца, король рассчитывает, что визит будет посвящён исключительно официальным мероприятиям и не приведёт к новым публичным конфликтам или громким заявлениям. При этом окончательное решение о поездке Сассекских ещё не принято, поскольку сохраняются вопросы, связанные с безопасностью.