ВС России продолжают двигаться вперед в зоне СВО. Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Украинское в Харьковской области. Части российской группировки "Восток" прорвались в глубину обороны противника, освобожден населенный пункт Копани Запорожской области, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожать формирования ВСУ в северо-западной части Красного Лимана. Российские войска овладели тремя опорными пунктами противника и заняли 47 зданий. В Константиновке продолжается зачистка от противника юго-западной части населенного пункта.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, складам горючего и логистическому центру ВСУ. Поражен цех по производству двигателей для крылатых ракет "Нептун", пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников. ПВО сбила семь управляемых авиационных бомб, оперативно-тактическую ракету большой дальности и 602 дрона. Силы Черноморского флота уничтожили два украинских безэкипажных катера.