Актер Шевельков рассказал о Мирошниченко: "Гордилась тем, что я ее "сын"

8 мая Владимиру Шевелькову исполнилось 65 лет. Известный актер в последнее время ушел в тень и больше снимает, чем снимается. Да и зрителям он знаком в основном по ролям, которые сыграл в молодости.

Хоть Шевельков и прославился после выхода на экраны фильмов о гардемаринах, еще до этой работы артист отметился в ленте "Признать виновным". Его партнершей стала прославленная актриса Ирина Мирошниченко. Она играла мать героя Владимира Шевелькова. От работы с артисткой у него остались только позитивные впечатления.

"Ирина Петровна - блистательная, красивая женщина. Она очень ко мне хорошо относилась, гордилась тем, что я ее "сын", любила и ценила меня. Что-то подсказывала по роли. Если помните, у меня была роль подростка-преступника..." - отметил артист.

Актер отметил, что благодаря кино он со многими коллегами дружил по жизни. Шевельков хорошо общался с Михаилом Пуговкиным, Олегом Далем, Игорем Дмитриевым, Владимиром Басовым. "Так получилось, что всю жизнь я работал и общался со звездами и дружбу с ними очень ценю. Благодаря съемкам на "Флоризеле" мы очень тесно были знакомы с Донатасом Банионисом. Кстати, кроме Баниониса хорошая дружба у меня сложилась с другими литовскими актерами. С Альгимантасом Масюлисом мы играли в фильме "Сердца трех", с Юозасом Будрайтисом и Арнисом Лицитисом работали в фильме "Европейская история", - рассказал Шевельков.

Вне работы 65-летний артист занят строительством дома в Крыму. Он расположен между Евпаторией и Севастополем, уточняет "Мир новостей". "Когда-то давно, в 80-х годах, попал в Крым и навсегда в него влюбился. Мечтал купить там дачу, все никак не доходили руки. И наконец я близок к цели", - отметил артист.

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