Клубника со стеклом: в Подмосковье выясняют обстоятельства опасного инцидента с детьми

В подмосковном Пушкине выясняют обстоятельства происшествия в игровом центре. Дети могли съесть ягоды с кусочками стёкол. Обеспокоенные родители вызвали скорую помощь.

Всё случилось накануне днём во время празднования дня рождения 8-летнего мальчика. На стол подали клубнику, но не сразу заметили фрагменты стёкол. Выяснилось, что на кухне рядом с ягодами разбили стакан. Медики проверили семь детей, пятерых уже отпустили домой, двое пока еще остаются в научно-клиническом центре имени Рошаля. Сам же игровой центр сегодня не работает и комментариев не дает.

"Прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства, даст оценку действиям сотрудников учреждения ответственных за безопасность жизни и здоровью детей при организации питания и эксплуатации игрового комплекса. По результатам проверки будут принято исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщила руководитель пресс-службы областной прокуратуры Екатерина Короткова.