Ветеринары спасли медвежонка из Сочи: Арбузику ампутировали лапу, но он будет жить

Команда парка-приюта для диких животных "Земля прайда" спасла медвежонка по кличке Арбузик из Сочи. По организму косолапого из-за старого открытого перелома уже начала распространяться сильная инфекция.

Обессиленный медвежонок три дня пролежал без помощи, пока на него не обратили внимание неравнодушные люди. К этому моменту ситуация была уже критическая, поэтому Арбузика пришлось экстренно привезти в Москву на лечение. К счастью, успели вовремя. Правда, врачам пришлось пойти на крайнюю меру и ампутировать зверю лапу. Теперь ему предстоит адаптироваться к новому месту.