Сразу три московские школьницы получили в этом году на ЕГЭ по 400 баллов

В одном классе - сразу два 400-балльника, такое в России впервые. Александр и Григорий - выпускники Предуниверсария МАИ. У каждого - максимальные результаты по математике, физике, информатике и русскому языку. И хотя теперь для них открыты двери всех лучших вузов страны, свой путь они выбрали уже в старших классах: Предуниверсарий - прямая дорога в Московский авиационный институт. Александр с детства грезит самолетами: его папа работал инженером на заводах и брал мальчика с собой. А Григорий по-настоящему влюблен в математику: в средней школе учился в классе математической вертикали, затем - Предуниверсарий, теперь впереди - прикладная наука...

Никаких репетиторов - только школа, учителя и самостоятельные занятия дома. Кстати, физику на сто баллов в предуниверсарии сдают больше половины выпускников.

"Это залог работоспособности той системы, которая выстроена, где мотивированные дети заинтересованы в том, чтобы дети развивались. Педагоги и большое количество часов по профильным дисциплинам, где мы стараемся максимально дать возможность детям реализовать их потенциал", - говорит Аветис Асатрян, директор Предуниверсария МАИ.

Не только изучение профильных предметов, но и разностороннее развитие, интересные творческие задания... Александр играл на гитаре в школьной рок-группе, а Григорий - участвовал в турнирах по шахматам и футболу.

"Мне как классному руководителю баллы все таки вторичны, потому что я их развивал, старался развивать как личностей. Баллы — это все таки заслуга их учителей-предметников. Верил в то, что они получит большие баллы, потому что я просто видел, сколько они трудились", - говорит Дмитрий Казаков, учитель истории и обществознания Предуниверсария МАИ

Обладательницами максимальных 400 баллов также стали выпускницы трёх московских школ. А Екатерина Малкова побила все рекорды и сдала пять экзаменов "на сто". Училась в математической вертикали, затем - в инженерном предпрофессиональном классе. Это уникальный результат для одного региона за всю историю ЕГЭ. И своего рода знак качества столичного образования. Когда способности детей встречаются с возможностями современных школ.

"Если ставить себе цель натаскаться на ЕГЭ, то, поверьте, выше 70-75 баллов набрать не получится. Все, что выше – результат хорошего изучения математики в течение всей школы. К ЕГЭ мы начали готовиться в районе марта, это свелось к повторению, знакомством со структурой экзамена и тактикой распределения времени на экзамене", - объясняет Дмитрий Щербаков, учитель математики школы №58.

Сами выпускники уверены: главный секрет успеха — не зубрить, а понимать предмет. Много работать, не бояться сложных задач . И идти за тем, что по-настоящему вдохновляет.