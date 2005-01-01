Актриса Наталья Андрейченко: "Я очень прошу у русских режиссеров работы!"

3 мая Наталья Андрейченко отметила круглую дату. Прославленной артистке исполнилось 70 лет, но кто даст?! Жизнелюбием и энергичности актрисы можно только восхищаться. Наталья много путешествует, общается с людьми, активно ведет свои соцсети.

Артистка сыграла в таких лентах как "Сибириада" и "Военно-полевой роман", однако зрители ее полюбили после главной роли в фильмах про Мэри Поппинс. Сама Андрейченко благодарит Бога за то, что ей удалось сыграть эту героиню, ведь изначально рассматривали другую актрису.

"Именно мне удалось эту доброту, любовь, счастье, благодарность, воспитание, аристократические манеры отдать поколениям людей! Так что моя миссия выполнена!" - заявила юбилярша.

Однако блистательную карьеру в России Наталья Андрейченко променяла на любовь. В 1991 году она перебралась в Америку к своему возлюбленному Максимилиану Шеллу. В 2005 году после развода актриса вернулась на Родину, но вскоре уехала в Мексику. С тех пор Наталья Андрейченко там и живет. Однако артистка мечтает работать в родной стране.

"Я очень прошу у русских режиссеров работы! Я очень хочу работать! Но только дома, только в России..." - призналась Наталья Андрейченко "Миру новостей".

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