Шаляпин рассказал, чем на самом деле промышляла Вайкуле: "Ты была простой советской эскортницей"

Лайма Вайкуле уже четыре года не показывается в России и резко высказывается о стране, в которой в свое время она сколотила неплохое состояние. Новости об артистке появляются нечасто и как правило, в контексте грязных скандалов.

Исполнительница хита "Пикадилли" сейчас испытывает серьезные трудности с продажей билетов на свой фестиваль "Рандеву". До начала песенного праздника меньше месяца, а зрители не особо горят желанием тратиться на очередной междусобойчик артистов-пенсионеров и иноагентов.

Особенно повлияло на настроение поклонников Вайкуле одно высказывание артистки. В интервью она назвала себя и Пугачеву кормилицами всего Советского Союза.

"Я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Я уже не говорю про Аллу. Я получала 17 рублей, собирая стадион в 45 тысяч. Если кому-то нечего делать, посчитайте, сколько денег я принесла государству. Мой альбом разошелся миллионным тиражом, а я получила 137 рублей за него. Вот посчитайте, кто кого содержал, и кто кому платил. Я отработала, и я содержала весь Советский Союз. А Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас ей что-то предъявляет. Мы столько денег заработали тогда для Советского Союза, что даже стыдно говорить", — заявила Вайкуле.

После таких слов даже самые преданные поклонники стали отворачиваться от Лаймы. А коллеги звезды возмутились, мол, помним как она работала и кого кормила. Не остался в стороне и Прохор Шаляпин, он счел своим долгом ответить старшей коллеге.

"Здоровье, мол, положила, страну кормила – еще одна сумасшедшая. Знаешь, ты работала вообще в советском эскорте. Ты была простой советской эскортницей. Че ты из себя строишь? Че ты отдала и кому? Да, отдала, но тебе за это заплатили. Я не могу понять, в чем твое величие. В том, что ты профурсетка?" — возмутился Шаляпин.