Артист Уиллис умер в результате агрессивной болезни

Умер солист музыкальной группы Village People Виктор Уиллис. Ему было 74 года.

Печальную новость опубликовали на официальном сайте коллектива. Отмечается, что причиной смерти стала "непродолжительная, но агрессивная болезнь".

Отметим, что Виктор Уиллис был одним из основателей группы, которая зародилась в 70-ых годах прошлого века, и соавтором всех ее успешных синглов. Так, хит группы Y.M.C.A. получил новую волну популярности после того, как президент США Дональд Трамп регулярно использовал его на своих мероприятиях и танцевал под него во время выступлений.

Интересно, что супруга Дональда Мелания Трамп неоднократно просила его отказаться от танцев из-за "неподобающих движений для президента".

Кстати, кроме Y.M.C.A., у группы есть и другой мировой хит - Go West.

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