Пассажирам столичного транспорта в жару раздают воду

Жара обрушилась на столицу, как и предсказывали синоптики. Пассажирам московского транспорта помогают утолить жажду в пути, бесплатно раздавая воду на станциях и вокзалах, сообщили в столичном дептрансе.

Бесплатную воду пассажиры могут получить на станциях метро "Измайловская", "Фили", "Багратионовская", "Кунцевская", "Филевский парк", "Студенческая", "Кутузовская", "Пионерская" и "Выхино".

Руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов напомнил, что дополнительные меры для повышения комфорта и безопасности пассажиров в жаркую погоду принимаются по поручению мэра столицы Сергея Собянина. Отмечается, что бутилированную воду выдают на информационных стойках московских вокзалов и на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково. Воду могут получить пассажиры "Аэроэкспресса", столичных автовокзалов и речного электротранспорта.