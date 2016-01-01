Мария Максакова* показала 10-летнего сына от Дениса Вороненкова: "Пирожочек - как мама!"

Признанная иноагентом в России Мария Максакова* воспитывает младшего сына Ивана одна. После убийства второго мужа Дениса Вороненкова в 2017 году оперная дива окончательно отдалилась от старших детей, которые остались жить с отцом в России.

Мария* отказалась и от страны, в которой обрела популярность и заработала миллионы. Она уже давно живет за границей и не собирается возвращаться в Россию. Максакова* активно ведет личный блог, в котором хвастается роскошной жизнью. Так, на днях певица опубликовала свежее фото, сделанное на берегу океана.

"Какой прекрасный день! Мечта многих лет сбылась! Океан", — подписала снимок Максакова*.

В кадре Мария* позировала с 10-летним Иваном. И вид мальчика многих поразил. Фото быстро разлетелось по шоу-бизнесовым пабликам. Как отметили пользователи Сети, артистка наверняка балует сынишку сладостями и фаст-фудом.

"Пирожочек – как мама была"; "Милый пухляш, но мать, наверное, не отказывает в пиццах и бургерах"; "Лицом на Машу непохож совсем, в папу, видать"; "Вроде хорошенький мальчик, но зря за питанием не следят"; "Такие счастливые, ну прям идиллия", — высказались светские сплетники.

Отметим, что Иван растет вдали от легендарной бабушки Людмилы Максаковой и от старших брата с сестрой. В 2016 году бывшая солистка Мариинского театра с мужем Денисом Вороненковым перебралась на Украину. Связь с детьми Ильей и Людмилой певица оборвала задолго до переезда. Как неоднократно заявляла знаменитость, бывший муж сделал все, чтобы разлучить ее с наследниками.

"Дети мне говорят, что вся семья меня ненавидит, что я должна уйти, но имущество при этом отдать. Меня выживают из страны, из семьи", — жаловалась Мария Максакова*.

*Мария Максакова признана Минюстом РФ иноагентом