Россия, Китай, Корейская Народная Демократическая Республика и Иран послали Соединенным Штатам, которые считают эти четыре государства своими главными противниками на мировой арене, четкий сигнал.

Как пишет Foreign Affairs, сближение России, Китая, КНДР и Ирана усиливается — это ощутимо воздействует на баланс сил в мире и бросает вызов Соединенным Штатам и их союзникам.

При этом указанные четыре государства не стремятся к формированию единого силового блока, предпочитая оформлять сотрудничества двусторонними соглашениями. Такой подход лишь повышает эффективность взаимодействия, поскольку двусторонние соглашения "заключаются быстрее, их легче скрыть или опровергнуть". Кроме того, подобный формат отвечает стратегическим потребностям каждой из сторон лучше, нежели "формальные авторитарные альянсы".

Этому предшествовало заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что термин "абсолютная нейтральность" не применим к позиции Соединенных Штатов по Украине, потому что американцы поставляют киевскому режиму вооружения. Политик отметил, что раньше Вашингтон делал это "псевдобесплатно", а сейчас – за деньги.

Между тем предстоящий в июле саммит НАТО, который примет Турция, вызывает тревогу у его участников. Западные страны хотя и делают громкие заявления о "российской агрессии" и подготовке к войне, но в действительности боятся "будить русского медведя". Источники утверждают, что европейские члены НАТО на фоне разлада с США буквально молятся, чтобы саммит НАТО в Турции оказался предсказуемым и скучным.