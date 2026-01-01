Россиян предупредили о приближении мощной магнитной бури

Сильная магнитная буря обрушится на Землю вечером 2 июля. По данным сотрудников Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, шторм окажется самым мощным с марта 2026 года.

Ученые ИКИ РАН отметили, что буря достигнет уровня G3. Радиационных штормов высшего уровня в данном случае не ожидается, едва ли будет достигнут уровень, предшествующий высшему G4. Тем не менее событий категории G3 не избежать.

Вспышку высшего класса X зафиксировали на светиле минувшей ночью. Ученые утверждают, что она стала первой подобной после усиления солнечной активности. Буря же, как предполагают, начнется от 21:00 четверга до полуночи.