Елена Летучая слегла после нападения

Елена Летучая пострадала на съемках. Известная ведущая получила удар по голове.

Гламурная блондинка прославилась после выхода на экраны шоу "Ревизорро". Елена Летучая участвовала а телепроекте на протяжении нескольких лет, но потом покинула программу. Впоследствии телеведущая признавалась, что съемки были для нее большим стрессом, ведь они сопровождались скандалами и даже рукоприкладством.

Почти девять лет Елена Летучая не появлялась в "Ревизорро", но с недавних пор вернулась в проект. Но и теперь эффектная блондинка не избежала скандалов. Во время очередного расследования на съемочную группу программы напал неизвестный мужчина. В результате инцидента 47-летняя Летучая получила удары по голове. Травмы оказались серьезными, Елена слегла, передает Starhit.

"В новом сезоне мне досталось физически. Когда мы шли с потерпевшей в клинику, где людям незаконно навязывали кредиты, на меня напал незнакомец: ударили по голове, и началась драка. В результате нападения я получила травму головы. Мне пришлось остановить на неделю съемки, ввиду того что из-за этого инцидента мне был прописан постельный режим", - сообщила Елена Летучая.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>