ВСУ обстреливают Энергодар и подходы к городу

Обстрелам ВСУ подвергается город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Неприятель наносит удары как по самому населенному пункту, так и по подъездным путям, сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным местных властей, обстановка в городе сложная и напряженная. Достаточно интенсивным ударам подвергается подъездная дорога к Энергодару.

В администрации отметили, что в городе действует верное включение электроэнергии, установлен график подачи воды. Враг пытается воздействовать и на психологическое состояние жителей. В ночное время над городом летает гексакоптер, через громкоговоритель транслируются призывы к эвакуации, передает РИА Новости.