Было очевидно, что, перезахоронив на Украине с почестями останки пособника нацистов Мельника, киевский режим вряд ли остановится, пока не соберет пантеон убийц и маргиналов. Законопроект о строительстве которого Верховная Рада в среду приняла практически единогласно.

Одним из таких сынов является, например, Бандера, которого Киев в первую очередь собирается откопать в Мюнхене и перевезти на Украину. Данная идея принадлежит еврею Зеленскому, чьих соплеменников лидер запрещенной в России УПА вырезал на Украине тысячами. Впрочем, главаря киевского режима это не особенно смущает. Ну, что не сделаешь для одобрения радикального электората. Особенно в тот момент, когда на горизонте теперь уже почти официально появился серьезный конкурент.

"По данным источников, в конце концов Зеленский задал бывшему главнокомандующему, а ныне послу Украины в Великобритании Валерию Залужному прямой вопрос: "Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?". И, по словам наших собеседников, получил однозначный ответ: "Да. Буду", - пишут СМИ.

Случилось это на некой секретной встрече, которая состоялась совсем недавно. Правда, осенью никаких выборов на Украине проводить не планируется. Однако даже если бы они и случились на них победил бы Залужный, все это вряд ли привело бы к остановке конфликта, в костер которого та же Европа продолжает подкидывать дрова. И не без помощи Штатов, уверяет генсек НАТО Рютте: "Когда речь идет об обороне Украины, Соединенные Штаты по-прежнему остаются незаменимыми. Поставки ключевой военной помощи из США на Украину продолжаются. При этом их финансируют европейские страны и Канада, и, на мой взгляд, это справедливо. Кроме того, США помогают Украине многими другими способами, о которых не всегда можно говорить на пресс-конференциях".

Но все же главным спонсором Украины сейчас является именно Старый Свет. Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Киеву первого транша из кредита в размере 90 миллиардов евро. Еще 60 миллиардов в этом году будет отправлено по линии НАТО. И, по словам канцлера ФРГ, в 2027-м Украине необходимо дать как минимум столько же.

Правда, согласны с этим не все. Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что члены НАТО пока не могут согласовать сроки оказания дальнейшей помощи Украине. Камнем преткновения является позиция Италии. Впрочем, вряд ли Рим станет долго сопротивляться. Слишком многое уже вложено в проект под названием Украина, поддержка которой не должна иссякать. Об этом заявил и советник президента Эстонии Мадисс Ролл в интервью российским пранкерам, которые позвонили ему от имени главы украинского СНБО Рустема Умерова. В ходе разговора прибалтийский чиновник косвенно признал, что Таллин закрывает глаза на пролеты украинских дронов через территорию Эстонии.

В российском МИДе эти откровения уже прокомментировали: "Поддерживать террористов для политической элиты Эстонии не впервой. В 90-е Эстония всячески солидаризировалась с террористом Дудаевым и его головорезами на Северном Кавказе".

Зеленский тем временем отправился с визитом в Ирландию. Цель номер один - вытрясти денег на продолжение войны, в которой у Украины нет шансов победить.