Звезда "Дома-2" Элина Камирен госпитализирована в тяжелом состоянии

Элина Камирен запомнилась на шоу "Дом-2" яркими отношениями с Сашей Задойновым. От одного из самых красивых участников реалити она родила дочь. Сейчас бывшие возлюбленные не общаются, хотя оба живут в Сочи.

На днях Элина попала в больницу в тяжелом состоянии. Придя в себя, она вышла в эфир в соцсети и рассказала, что произошло. У Камирен возникли серьезные проблемы с почками, она испытала настолько сильную боль, что потеряла сознание.

"Камень был в почке. У меня была адская боль, не знаю, сколько уколов мне сделали. Я теряла сознание, меня рвало. Всю ночь разговаривала во сне со своим ангелом-хранителем", — призналась Элина.

Камень вышел только на следующий день. После этого Камирен сразу стало лучше, она попросилась домой. Своих поклонников звезда "Дома-2" призвала следить за питанием, чтобы не столкнуться с подобной проблемой.

"Не ешьте плохую пищу, которая формирует эти камни, и будет все спокойно. Но у меня была такая боль! Не дай Бог никому ее, я думала, что все, я умру. Зато есть большой плюс — я теперь точно знаю, где находится почка", — поделилась Элина.