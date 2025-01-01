ВС России утвердил подход к спорам о продаже жилья по "схеме Долиной"

Президиум Верховного суда России утвердил обзор судебной практики по делам об оспаривании сделок с жилой недвижимостью, в которых одна из сторон объявляет себя жертвой мошенничества.

Самым громким примером такого спора стала продажа певицей Ларисой Долиной квартиры в центре Москвы. Получив деньги и оформив сделку, артистка отказалась освобождать жилье и передавать его покупательнице под предлогом того, что стала жертвой мошенников. По той же причине Долина отказалась возвращать полученные за квартиру деньги — их, по ее словам, забрали преступники.

Как пишут в среду, 1 июля, "Ведомости", ВС России разъясняет, что само по себе заблуждение относительно мотивов совершения сделки не является достаточным основанием для признания ее недействительной. Судам рекомендуется, рассматривая подобные споры, оценивать добросовестность покупателя и его способность распознать заблуждение, под влиянием которого мог действовать продавец.

Наряду с этим ВС России настаивает на предоставлении обеим сторонам подобных споров равного объема защиты.

Ранее зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин подчеркивал, что резонанс вокруг истории с квартирой певицы Ларисы Долиной носит "не частный характер", подобных историй множество — лишь в первой половине 2025 года МВД открыло более 5,8 тысячи дел. При этом 80% судебных решений выносятся в пользу продавцов, уверяющих, что при совершении сделки "были не в себе".

В Государственной думе предложили способ бороться со схемой, получившей название в честь певицы Ларисы Долиной. Подготовленные поправки в законодательство фиксируют двустороннюю реституцию. Это означает, что продавец может претендовать на возврат проданной недвижимости лишь после того, как тот возместит покупателю уплаченные за нее деньги.