Звезда "Бригады" и "Бумера" Александр Высоковский ушел рыбачить с сыном и утонул: подробности трагедии

Александр Высоковский пропал накануне. Актер отправился на рыбалку с 17-летним сыном и исчез. Найти живым звезду фильмов "Бригада" и "Бумер" не удалось. Артисту было 62 года.

Как сообщает SHOT, Высоковский утонул. Его тело уже нашли водолазы. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Известно, что актер с сыном отправились к Оке. Юноша остался на берегу, а Александр пошел дальше по косе. Сын сначала ждал Высоковского, потом заволновался и стал искать актера. Но так и не поняв, куда делся отец, юноша вернулся домой.

Жена Александра забила тревогу и заявила о его пропаже. Она обратилась к МЧС, поисковикам из отряда "Лиза Алерт" и жителям города Пущино.

"Срочно! Требуется помощь рыбаков с лодками и эхолотами в Пущино! 30.06. на реке Ока в районе Пущинской косы (у переката) пропал мой муж Александр Высоковский. Пошел дальше по косе и не вернулся. Течение очень сильное. МЧС и „ЛизаАлерт“ на воде не ищут, средств нет", — писала в соцсети супруга актера.

До последнего она надеялась найти мужа живым. Но спасти Александра не удалось. О дате и месте проведения гражданской панихиды семья объявит позднее.

Александр Высоковский исполнил десятки ролей в кино и сериалах, самые известные из них — "Бригада", "Бумер", "Ундина" и "Марш Турецкого". Актер запомнился зрителям мужественной внешностью.