Амурский судостроительный завод спустил на воду малый ракетный корабль "Шторм"

На Амурском судостроительном заводе состоялся спуск на воду малого ракетного корабля "Шторм", предназначенного для Тихоокеанского флота. По морской традиции о корпус корабля разбили бутылку шампанского.

"Шторм" является третьим в серии, которую строят в этих доках для Тихоокеанского флота. Корабли данного проекта "Каракурт" предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и обеспечения безопасности в мирное время.

Вооружение "Каракуртов" включает в себя комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания, связи. Основой огневой мощи являются высокоточные крылатые ракеты семейства "Калибр".