Россия готова выстраивать диалог с теми, кто подходит к этому ответственно и вносит конструктивные предложения. Такое заявление сделала в среду, 1 июля, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Чиновница отреагировала на попытку киевского режима припугнуть Москву якобы испарением "духа Анкориджа". Глава украинского МИД Андрей Сибига утверждал, что теперь России придется "ответить на серьезные предложения Украины сесть за стол переговоров и закончить войну".

Захарова подчеркнула, что такой подход, равно как и попытки разговаривать с Россией языком шантажа, угроз, ультиматумов, категорически неприемлем. Переговоры возможны только "с теми, кто ответственно подходит к задаче достижения справедливого и устойчивого урегулирования".

Напомнила представитель российского внешнеполитического ведомства также про реалии на земле, результаты предыдущих переговорных раундов, итоги российско-американского саммита на Аляске и про принципиальную позицию России по окончательному разрешению конфликта на Украине на основе необратимого устранения его первопричин, сообщает РИА Новости.

Ранее Москва не раз подчеркивала готовность к выстраиванию диалога и мирному сосуществованию. Владимир Путин отмечал, что Россия открыта для конструктивного взаимодействия с партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения, тем более что сейчас равноправный диалог особенно актуален.

При этом в США признают, что Россия одерживает победу в глобальной гонке за влияние в мире, несмотря на все попытки противодействия со стороны Запада. Российский лидер Владимир Путин "разыгрывает долгосрочную партию лучше", нежели Соединенные Штаты, отмечали американские журналисты.