Рьяность нового главы венгерского правительства Петера Мадьяра и его радикальные действия многим внушают опасения, что политик перегнет палку и создаст благодатную почву для возвращения к власти прежнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как отмечает Magyar Nemzet, западные политики тревожатся, что поспешное изменение конституции Венгрии, отсутствие общественных консультаций и обход процедурных гарантий "подрывают верховенство права".

Издание пишет, что "если Мадьяр перегнет палку в самом начале пути, он поставит под угрозу глобалистские планы на Венгрию", что грозит ему быстрым крахом и возвращением в премьерское кресло Виктора Орбана.

Ранее Петер Мадьяр предложил трудоустроить своего предшественника — поставить своего предшественника во главе ключевых структур Евросоюза. Действующий премьер-министр Венгрии признал, что Виктор Орбан часто говорит хотя и неприятные, зато честные вещи, за что его и запоминают люди.

Однако официальный Брюссель старательно делает все, чтобы поскорее стереть из памяти Орбана, не потрафившего европейским лидерам своим отказом бездумно следовать антироссийской политике.