Названа причина смерти актера из "Бригады" Александра Высоковского

Актёр Александр Высоковский пропал 30 июня, когда ушел с сыном на рыбалку. Спасатели сутки искали звезду "Бригады", но найти живым его не удалось.

Актер захлебнулся в воде. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия. Как пишет Baza, Высоковский погиб в районе Пущинской косы в Подмосковье. Смерть Макса из сериала "Бригада" не носит криминального характера и расценивается следственными органами как несчастный случай.

По факту гибели актера назначена проверка. Тело артиста доставили в морг.

Известно, что во время рыбалки Высоковский разошелся с сыном, чтобы найти место с хорошим клевом. Родственники должны были встретиться позже на опушке, но сын так и не дождался Александра. Не найдя отца, юноша прибежал домой. Жена Высоковского медлить не стала и сразу обратилась в полицию и к волонтерам.

Родные отмечают, что актер был заядлым рыбаком, он хорошо знал местность. Однако Пущинская коса известна своим мелководьем, которое местами резко уходит в глубину.