Минэнерго призвало не верить ресурсам о наличии топлива на АЗС

В России зафиксирован всплеск активности интернет-ресурсов, якобы предлагающих информацию о наличии топлива на автозаправках. На это обратило внимание в среду, 1 июля, Министерство энергетики.

В ведомстве, сообщение которого цитирует "Интерфакс", сослались на экспертное мнение: специалисты предупреждают, что подобные ресурсы могут представлять угрозу в связи с незаконным сбором персональных данных. Предлагаемые сведения о якобы наличии топлива за АЗС недостоверны.

В правительственном MAX-канале "Объясняем.рф" подчеркивается, что пресловутые сетевые ресурсы умышленно распространяют фейки. В качестве примера приводится сайт "ГдеБенз", предлагающий карту заправок с указанием наличия бензина определенных марок. Проверка показала, что эта информация недостоверна: ресурс показывал как пустую АЗС, на которой в действительности продавали топливо. Не подтверждаются данные и о доступных видах топлива, и об очередях.

Власти призывают доверять только официальным источникам и проверенным данным — например, сайтам и аккаунтам в социальных сетях крупных АЗС.

Ранее глава государства Владимир Путин отметил, что после террористических ударов украинских националистов по российской инфраструктуре определенный дефицит топлива есть, но он не критический. Президент заверил: для решения этой проблемы задачи и цели обозначены как для производителей бензина, так и для оборонных ведомств.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, пообещала, что Россия выйдет из сложной ситуации, которую враги создают нашей стране специально. Политик призвала не драматизировать, а вместе искать решение, подчеркнув, что власти предпринимают для этого все необходимые шаги.