Россиян предупредили об изменении порядка расчета больничных пособий

В России изменится порядок назначения больничных и декретных выплат. Как рассказала доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, с 1 июля он упрощается.

В интервью агентству "Прайм" эксперт пояснила, что величину выплат будут определять автоматически на основании сведений на индивидуальном лицевом счете сотрудника. Это означает, что работодателю не придется отправлять в Социальный фонд сведения о страховом стаже каждый раз при открытии больничного листа.

Иванова-Швец подчеркнула, что с 1 июля в индивидуальный лицевой счет включат данные о периодах, засчитываемых в стаж для расчета больничных и декретных, а также сведения о периодах выплаты самих пособий. Соцфонд получит базу, а работодатель по запросу будет подгружать недостающие сведения.

Ранее Минздрав разработал проект ведомственного приказа, согласно которому гражданам России, которые часто болеют, могут отказать в автоматическом продлении листка нетрудоспособности. Если в течение полугода больничный оформлялся четыре раза и более, новый листок выпишут только на пять календарных дней. В это время медику надлежит обратиться во врачебную комиссию.

Между тем депутат Госдумы Владимир Плякин предложил способ сократить количество ситуаций, когда работникам с детьми приходится брать больничный. Парламентарий предложил ввести дополнительные оплачиваемые выходные для родителей — до семи дней в год. Это дало бы время на решение мелких кризисных ситуаций в семье — например, с сезонными заболеваниями без госпитализации.