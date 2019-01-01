"Сказочно хороша": новое фото Екатерины Климовой произвело фурор в Сети

Популярной российской актрисе Екатерине Климовой в начале года исполнилось 48 лет, но кто даст?! Свежий снимок звезды сериалов произвел фурор – время будто бы не властно над ней.

Климова тщательно следит за своей внешностью. Актриса не позволяет себе набрать лишние килограммы, никогда не появляется на людях без макияжа. Даже в соцсетях Екатерина всегда блистает. Свежий снимок знаменитости, как и всегда, произвел фурор в Сети. Народ удивило, что актриса остается молодой, хотя ее возраст приближается к 50 годам.

"Она вообще не стареет"; "Ведьмочка"; "Сказочно хороша"; "Обожаю Екатерину, она невероятная!"; "Ну просто булгаковская Маргарита"; "И это многодетная мама! Красотка!"; "Роскошная дама", – ахнули восхищенные пользователи Сети.

Екатерина благодаря яркой внешности и обаянию уже много лет сводит с ума мужчин. За плечами у актрисы – три брака.

Первыми избранником Климовой был ювелир Илья Хорошилов, от которого актриса родила дочь Елизавету. Во второй раз Екатерина решилась отправиться под венец с коллегой по цеху – союз с актером Игорем Петренко продержался 10 лет, в нем появились на свет двое сыновей — Матвей и Корней. Третьим супругом Екатерины был тоже актер – Гела Месхи. От него звезда родила еще одну дочь. Малышку назвали Изабеллой. Но в итоге и эти отношения потерпели крах

После развода с Месхи в 2019 году о личной жизни Климовой ничего не известно. Артистка сконцентрировалась на карьере.