Прокуратура ФРГ предъявила первые официальные обвинения гражданину Украины в рамках расследования уголовного дела о диверсиях на трубопроводах системы "Северный поток".

Как сообщает германский телеканал ARD, обвинение вменяет украинцу совершение военного преступления в форме взрыва с использованием взрывчатых веществ и уничтожения сооружений.

Годом ранее стало известно, что группа украинских диверсантов, по версии германского следствия, подорвала "Северные потоки", действуя с борта яхты Andromeda. На судне эксперты нашли ДНК, отпечатки пальцев и частицы взрывчатки, якобы совпавшие с образцами на дне Балтийского моря. СМИ ФРГ писали, что есть доказательства поддержки, которую диверсантам оказывали официальные украинские власти.

Между тем сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель заявила, что киевский режим должен выплатить репарации Германии за подрыв газопроводов "Северный поток". Германский политик напомнила про роль Украины в этом акте государственного терроризма, который причинил гигантский ущерб всей Европе из-за потери дешевой энергии.

Также Вайдель потребовала от германских и общеевропейских властей прекратить бойкот российских нефти и газа — это, по ее словам, необходимо для поддержки своей слабеющей экономики и сокращения зависимости от Соединенных Штатов, которые продают Европе газ намного дороже.