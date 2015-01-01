Отец Жанны Фриске лишил внука Платона квартиры из-за Шепелева

Единственному сыну Жанны Фриске в этому году исполнилось 13 лет. Платон давно не общался с бабушкой и дедушкой со стороны мамы. Поначалу родственники певицы скандалили и требовали, чтобы отец мальчика — Дмитрий Шепелев — позволил с ним встретиться, а потом смирились.

Платону досталась от мамы третья часть квартиры в элитном доме в Шмитовском проезде на Красной Пресне. 90-метровые апартаменты разделили в равных долях между родителями и сыном Жанны. Когда отец мальчика попытался продать часть, принадлежащую Платону, бабушка и дедушка не позволили, подав в суд. В итоге продажу доли ребенка запретили до его совершеннолетия.

Владимир Борисович Фриске уверял, что когда Платону исполнится 18 лет, то и остальные две доли перепишут на него. В квартире с 2015 года, когда не стало Жанны, никто не жил. Апартаменты практически превратились в музей. Родственники Фриске мечтали, что однажды Платон зайдет в квартиру и посмотрит, как там обустроила его мама. Наталья, сестра певицы, рассказывала, что даже одежда осталась висеть в шкафах, а на туалетном столике так и стоят любимые духи артистки.

Но внезапно отец Жанны Фриске решил переоформить документы и отдать две доли в квартире внучке Луне. И все из-за того, что Дмитрий Шепелев не позволяет Плану видеться с бабушкой и дедушкой.

"Ну а где я Платошу возьму? Платоши нет. Как я буду на него переоформлять? Я уже в возрасте, болею. Все может быть в этой жизни, поэтому надо заранее все сделать. Да, не исключено, что он захочет общаться, но буду ли я к этому времени жив — неизвестно. Поэтому переоформляю на внучку", — заявил Владимир Борисович в беседе со "СтарХитом".

Сейчас Фриске уже сомневается, что внука к нему не пускают. Мол, Платон же совсем взрослый, он может сам принимать решения. Владимир Борисович подозревает, что мальчик сам не хочет общаться с родственниками.

"Наши двери для него открыты всегда. Но Платон, наверное, сам не хочет. Я бы на его месте уже спросил: "А где мои бабушка и дедушка? Тетя?". Он же наверняка читает про все это в Интернете. Наверное, мы действительно ему не нужны. Навязываться больше не будем. Он уже взрослый мальчишка. Дай Бог, чтобы у него в жизни все было хорошо", — заключил папа Фриске.