Россиянам предложили получить "северный пляжный опыт" в Арктике

Аномально теплая погода способствует росту интереса к северным регионам с точки зрения туризма и отдыха. Об этом рассказал в среду, 1 июля, руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Артур Абдюханов.

Эксперт подтвердил, что туристы все чаще рассматривают северные регионы как возможность "отдохнуть в более комфортном климате, увидеть уникальную природу, ледники, морских животных и познакомиться с экспедиционными маршрутами".

Предусмотрены для туристов в Арктике и такие развлечения, как сап-серфинг в спецснаряжении и "символические заплывы", однако пока о превращении арктических регионов в места курортного отдыха в его традиционном понимании говорить рано, отметил представитель РТС.

Абдюханов напомнил, что даже при высоких температурах воздуха арктические моря остаются холодными и даже летом представляет потенциальную опасность для неподготовленного человека. Кратковременное купание в Баренцевом или Белом море может вызвать холодовой шок и привести к переохлаждению, особенно при ветреной погоде.

Тем не менее, уже можно говорить про появления нового формата отдыха – "северного пляжного опыта", цитирует специалиста АГН "Москва".

Ранее в Федеральном агентстве по туризму отмечали, что зимний туризм в нашей стране является одним из самых перспективных направлений, особенно когда речь идет об арктическом туризме. Например, активно развиваются туристические направления в Мурманской области: "Русский Север должен быть доступен, ведь этой красотой нужно делиться".

Между тем на фоне слухов о готовности ЕС полностью запретить выдачу россиянам шенгенских виз эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Егор Кайль рассказал, что в таком случае туристический поток попросту перераспределится. В выигрыше окажутся страны Азии и Ближнего Востока, а также страны Шенгенской зоны, которые откажутся поддержать запрет.