Запорожская область. Разведывательные расчеты БПЛА группировки "Восток" обнаружили в лесополосе оборудованные опорные пункты ВСУ. Самоходная артиллерийская пушка "Гиацинт-С" бьет точно в цель. Уничтожает как укрытия противника, так и его живую силу. Такие удары снижают устойчивость обороны врага и ограничивают его возможности по удержанию передовых рубежей.

Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Копани Запорожской области. Это создает условия для продвижения вперед.

"В течение суток противник потерял в том числе от действия подразделений беспилотных систем более 455 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 7 станций спутниковой связи starlink, 33 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 27 пунктов управления беспилотной авиацией", - сообщил Михаил Герасимов, офицер пресс-центра группировки "Восток".

Константиновка в ДНР. О ней в последние дни часто говорит глава государства. Один из важнейших опорных пунктов стратегического рубежа обороны ВСУ. Укрепрайоны здесь выстраивались годами. Сейчас, по словам Владимира Путина, Константиновку "практически добирают". Артиллеристы наносят точечные удары. Преследуют украинские подразделения, удирающие из города.

В Харьковской области освобождено село Украинское. Это расширяет зону безопасности в Волчанском районе и улучшает тактическое положение российских подразделений.

"В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад и бригаде территориальной обороны. ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих", - рассказал Василий Межевых, начальник пресс-центра группировки "Север".

В Красном Лимане группировка "Запад" заняла более 50 зданий, уничтожила 11 пунктов управления БПЛА и продолжает преследование формирований ВСУ. Контроль над городом откроет путь на Краматорск и Славянск.

"Общевойсковым подразделениями группировки "Запад", в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены до 210 боевиков, 2 САУ "Гвоздика" и "C-90", зенитная пушка КС-15, 2 миномета. 5 боевых бронированных машин западного производства", - сообщил Иван Бигма, начальник пресс-центра группировки "Запад".

Бойцы группировки "Центр" продвигаются к Доброполью. Это главный логистический узел ВСУ на западе ДНР.

В помощь нашим бойцам - ЗРК "Тор М2". Комплекс в круглосуточном режиме ведет радиолокационную разведку воздушного пространства на переднем крае и в тыловых районах. Оперативно обнаруживает, захватывает и поражает малоразмерные воздушные цели, включая разведывательные и ударные дроны. Это надежное прикрытие для штурмовых и армейских подразделений. Его работа позволяет нашим группировкам быстрее и безопаснее двигаться вперед.

Появились кадры уничтожения пяти безэкипажных катеров ВСУ в северо-восточной части Черного моря. Наши ракетные комплексы "Корнет", "Хризантема-С", БМП с боевым модулем "Бережок" и удары барражирующими "Ланцетами" не оставили вражеской технике ни единого шанса.