Партия "Новые люди" провела съезд и утвердила кандидатов на выборы в Госдуму

Либеральная партия "Новые люди" вступает в предвыборную гонку. Для нее это вторые выборы в Государственную думу. Чтобы показать свои результаты за прошедшие 5 лет, действующие депутаты представили на интерактивной выставке свои проекты. Среди них много социальных, направленных на защиту прав женщин. Инициативы партии - профилактика домашнего насилия и противодействие навязчивому преследованию. И все под лозунгом "Россия - для жизни".

"Две недели назад мы открыли центр помощи одиноким матерям, который по всей России в режиме ручном отрабатывает каждое обращение женщин, которые сегодня сталкиваются с недостаточной включенностью работы приставов, не могут правильно оформить заявление на получение этих самых алиментов", - говорит Ксения Горячева, депутат Госдумы, первый зампредседателся комитета по нацке и высшему образованию, партия "Новые люди".

В приоритете также - поддержка грудного вскармливания и восстановление женского репродуктивного здоровья

"Большой блок мы уделяем школьному питанию. И обучению родителей, как правильно кормить ребенка, в том числе за пределами детского сада и школы. Потому что профилактика, на самом деле, это наше все. И зачастую мы снижаем нагрузку на систему здравоохранения, если мы правильно подходим к профилактике", - отметила Ксения Пустовая, руководитель комитета по здоровью.

Открывая съезд, лидер Алексей Нечаев указал, что партия выдвигает на выборы политиков нового поколения, которые работают для людей, а не для отчетов.

"Когда тысячи талантливых людей уезжают из страны навсегда - вот это невосполнимая потеря. И чтобы перестать такие потери нести, нам нужна эволюция. Эволюция - это другая философия, когда государство для людей, а не люди для государства. Эволюция - это когда мы переходим от политики страха к политике доверия, это сбережение народа. А как вы хорошо знаете, президент России Владимир Путин называл сбережение народа высшим национальным приоритетом", - заявил Нечаев.

На съезде утвердили, кто из депутатов участвует в выборах в Госдуму. Это 382 кандидата. В федеральный список вошли 299 человек, которых распределили по 37 региональным группам. По одномандатным округам партия выдвинула 83 кандидата. Средний возраст - 38 лет. Федеральный список возглавили лидер партии Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и экс-мэр Якутска, депутат Сардана Авксентьева.

"Мы говорим о том, что в России слишком много блокировок, слишком много запретов. И мы считаем, что для того, чтобы государство развивалось, нужно меньше запретов", - подчеркнул Даванков.

"Мы сейчас очень активно работаем с семьями участников специальной военной операции. По самым разным вопросам обращаются к нам. Почта депутатская завалена. И это каждый раз конкретная история, конкретная судьба, конкретная проблема", - добавила Авксентьева.

На съезде партия внесла изменения в Центральный совет. В его состав вошли три новых члена. В том числе Борис Титов, специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

"Мы хотим доказать всем, прежде всего избирателям, что если в стране не будет отечественного малого, среднего, крупного национального производственного, эффективного, конкурентоспособного, инновационного бизнеса, то в стране не будет развития, в стран не будет новых рабочих мест, в стране не будет высоких зарплат", - сказал Титов.

Важная часть съезда - вручение партбилетов новым членам. Рустам Набиев получал его под шквал аплодисментов. Его называют человеком неограниченных возможностей. Без ног он покорил многие горные вершины, в том числе Эльбрус и даже Эверест.

Помимо выборов в Госдуму, "Новые люди" в сентябре примут участие в выборах депутатов законодательных собраний 37 регионов и шести городских дум.