За 25 лет "Росагролизинг" инвестировал в экономику России почти триллион рублей

За 25 лет "Росагролизинг" инвестировал в экономику страны почти триллион рублей, закуплено и передано аграриям более 175 тысяч единиц техники. О новых решениях для своих клиентов на встрече с премьером Михаилом Мишустиным доложил гендиректор компании Павел Косов.

Сейчас компания наряду с уже привычной арендой предлагает факторинг. Речь о сделках с отсроченным платежом. По таким контрактам "Росагролизинг" поставляет запчасти, семена и удобрения.

Еще одно направление - создание машинно-технологических компаний. Они работают в трех регионах страны. Пилотный проект этого года - шеринг. Аналогичный каршерингу. Только для сельхозтехники.

"Чем больше новой современной техники у наших аграриев, тем выше конкурентоспособность этого сектора. И, конечно, весь процесс заключения договоров должен быть максимально упрощен с использованием четких, понятных цифровых решений, чтобы люди меньше времени тратили на документооборот. Ваша компания занимается не только агролизингом. В регионах есть спрос на поставки отечественной техники для коммунальной отрасли, для дорожных работ", - отметил Мишустин.