Жалобы генерального секретаря НАТО Марка Рютте наталкивают на мысли о простом и бескровном способе одолеть Североатлантический альянс. Об этом рассказал в среду, 1 июля, первый заместитель главы думского комитета по обороне Алексей Журавлев.

Парламентарий отреагировал на признание нидерландского политика в том, что тревога из-за России лишила его сна. Рютте посетовал на бессонницу из-за того, что Россия продолжает наращивать военный потенциал, оставаясь долгосрочной угрозой для западных стран.

Журавлев в интервью изданию "Подъем" назвал медицинским фактом то, что "длительная бессонница ведет к галлюцинациям и последующей мучительной смерти". По словам парламентария, "разрушать Североатлантический альянс будем и таким интересным способом", коль скоро генсек НАТО сам его подсказал.

Высказалась о бессоннице генерального секретаря НАТО и официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она иронично отметила "Известиям", что ошиблась в своих предположениях: "Я-то думала, что единственное, что отвлекает Рютте от сна, — это женщина".

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в комментарии "Ленте.ру" предложил Марку Рютте "успокаивающих попить, там у них это сейчас модно, снотворного какого-нибудь, какие-то специальные таблетки против тревожности". Парламентарий пояснил, что руководить военным альянсом может только человек с крепкой психикой, иначе под угрозой окажется стабильность во всем мире.