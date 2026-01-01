ФАС выдала предупреждение Apple

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение американской корпорации Apple, передает ТАСС.

Отмечено, что компания должна устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем. А также - исполнить требования о предустановке отечественного ПО на устройствах с iOS.

Если Apple не исполнит предупреждение, компании грозит штраф до 4 миллиардов рублей. Срок - до 15 июля 2026 года

Ранее в Apple дали неожиданный ответ по поводу удаления приложений "ВКонтакте". Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".