Собянин продлил на 10 лет статус технопарка для площадки "Модуль"

Власти Москвы на 10 лет продлили статус технопарка для площадки "Модуль", рассказал в своем канале Сергей Собянин.

Как уточнил мэр, этот статус позволяет получать различные льготы, в том числе налоговые. Кроме того, можно снизить ставку арендной платы за землю.

"Модуль", напомнил глава города, специализируется на аэрокосмических технологиях и микроэлектронном дизайне.

На площадке размещаются девять компаний-резидентов, а также Центр коллективного пользования Минпромторга России. Подробности - в посте.