Выяснилось, зачем Медведев отправится в Иран

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев примет участие в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи в Тегеране. Об этом рассказал в среду, 1 июля, иранский посол в Москве Казем Джалали.

Дипломат уточнил в интервью агентству ISNA, что Медведева ожидают в исламской республике в качестве специального посланника президента России Владимира Путина.

Церемония прощания будет проходить несколько дней. 3 июля планируется траурное мероприятие для высоких гостей из 30 стран мира. 4-5 июля тело Али Хаменеи разместят в религиозно-общественном комплексе Тегерана — проститься с убитым в ходе американской операции духовным лидером смогут все желающие. Затем прощание продолжится в городе Кум, а 9 июля Али Хаменеи похоронят в Мешхеде, откуда он родом.

Ранее Китай сделал громкое заявление об убийствах политиков в Иране. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь подчеркнул, что считает убийства иранских государственных руководителей и нападения на гражданские цели неприемлемыми.

Между тем иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи указал на крупный просчет американских властей. Как подчеркнул политик, политическая система Ирана устойчива и не зависит от конкретных людей — убийства отдельных лиц не способны дестабилизировать исламскую республику.