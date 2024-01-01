В Германии украли памятник Пушкину

Бронзовый памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину, установленный в германском городе Хемере, украден. Об этом рассказали в среду, 1 июля, российские дипломаты.

Как уточнило посольство России в Берлине, памятник высотой около 1,8 метра, который изваял российский скульптор Григорий Потоцкий, был преподнесен Хемеру в дар от города-побратима Щелково как символ взаимопонимания и дружбы между народами России и Германии.

Дипмиссия обескуражена известием о краже памятника Пушкину и надеется на оперативное задержание злоумышленников, а также возвращение памятника на прежнее место, цитирует сообщение посольства РИА Новости.

В 2024 году в Нижнем Новгороде вандалы украли маленькую бронзовую копию памятника Максиму Горькому. Тактильный макет высотой около 30 сантиметров изготовили для слабовидящих и установили рядом с семиметровым памятником писателю. Неизвестные срезали бронзовую миниатюрную скульптуру, оставив только ноги.

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