Российские силы ПВО сбили еще 133 украинских БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили с 8.00 до 20.00 мск среды, 1 июля, 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем MAX-канале, дроны сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Ставропольского и Краснодарского краев, Башкирии и Калмыкии, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее стало известно, что возросло число пострадавших в результате атаки БПЛА на Егорьевск. В результате налета дронов на подмосковный город погиб полугодовалый малыш, госпитализированы четыре человека. Уполномоченный по правам человека при президента России Яна Лантратова подчеркнула, что подобные преступления не имеют никакого оправдания ни с точки зрения права, ни с точки зрения человеческой морали.

Один из украинских дронов с взрывчаткой тем временем долетел до Турции. Беспилотник нес пять килограммов взрывчатого вещества. Чудом удалось избежать жертв — аппарат врезался в дерево и загорелся.